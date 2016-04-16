Турция: неизвестный обстрелял посетителей супермаркета и сбросил предмет, похожий на бомбу

Новости Турции. Неизвестный обстрелял посетителей одного из супермаркетов в турецком Стамбуле. Убегая, нападавший сбросил предмет, похожий на бомбу. О случившемся пока информации крайне мало. Пострадал ли кто-нибудь, также не сообщается. По словам очевидцев, они слышали по меньшей мере шесть выстрелов.

Напомню, в последнее время в Турции нередко случаются подобные инциденты. В марте в Стамбуле произошёл взрыв в самом центре города рядом со зданиями дипмиссий. В результате атаки погибли пять человек, еще 36 были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.