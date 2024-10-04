Трёх кандидатов на пост главы Молдовы могут снять из президентской гонки

В Молдове накаляется обстановка в преддверии президентских выборов. Трех кандидатов на главный пост хотят снять с гонки из-за подкупа избирателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом в эфире местного ТВ заявил глава Генерального комиссариата полиции. Имена политиков, о которых идет речь, он назвать отказался, однако эксперты уже строят догадки. Один из чиновников, возможно, экс-прокурор антикоррупции. ЦИК Молдовы ознакомится с материалами расследования. Не исключено, что после этого подозреваемые не смогут продолжать борьбу за главный государственный пост. Напомним, выборы президента в стране запланированы на 20 октября.