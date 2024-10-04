Посол РФ в США заявил, что в его адрес поступают угрозы с расправой

В адрес российских дипломатов в США, в том числе и посла Анатолия Антонова, звучат угрозы физической расправы. Об этом пишет ТАСС.

По словам Антонова, по мере приближения выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, работать становится все труднее из-за агрессивных демонстраций и взаимных оскорблений. Он обратил внимание на ужесточение информационного режима и введение новых запретов для российских журналистов.

Кроме того, Антонов отметил, что санкции в отношении России сохраняются, хотя обвинения не имеют под собой доказательств. На выборах кандидатом от демократов будет Камала Харрис, от республиканцев – Дональд Трамп.