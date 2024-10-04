Иран через Катар предупредил США о прекращении сдержанности

Иран направил предупреждение США через Катар после нанесения ударов по Израилю, в котором заявил, что не будет проявлять одностороннюю сдержанность. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении говорится о намерении Ирана отвечать на любые атаки Израиля, даже на объекты инфраструктуры. Тегеран не стремится к развязыванию региональной войны, но считает, что Израиль обязан испытать его средства сдерживания на прочность.

1 октября Иран запустил около 180 ракет, большая часть которых была перехвачена Израилем. Атака была предпринята в ответ на гибель лидеров «Хезболлы», ХАМАС и командующего «Силами Кудс».

По сообщениям Израиля, среди мирного населения потерь не было, хотя упоминается один палестинец, погибший на Западном берегу реки Иордан. Хотя Тегеран заявил, что военные цели были сбиты, Израиль назвал ущерб незначительным и пообещал нанести ответные удары. Министерство иностранных дел России подвергло критике ближневосточную политику администрации Байдена, отметив ее провал и то, что Белый дом не способен урегулировать кризисы.