Требуют отставки Пашиняна. В Ереване оппозиционеры провели вторую ночь у здания парламента

Новости Армении. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заявляли, что не настроены на переговоры с властью и останутся в лагере у стен парламента, пока Пашинян не уйдет в отставку.