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Требуют отставки Пашиняна. В Ереване оппозиционеры провели вторую ночь у здания парламента

27 февраля 2021 12:19
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Новости Армении. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуют отставки Пашиняна. В Ереване оппозиционеры провели вторую ночь у здания парламента -1

Днем оппозиция анонсировала очередной митинг на этом месте. Подъезды туда перекрыла полиция.

Требуют отставки Пашиняна. В Ереване оппозиционеры провели вторую ночь у здания парламента -4

Протестующие заявляли, что не настроены на переговоры с властью и останутся в лагере у стен парламента, пока Пашинян не уйдет в отставку.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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