Трамп планирует лишить Гарвард всех федеральных грантов – NYT

Гарвардский университет может быть лишен всех оставшихся федеральных грантов на сумму около 100 млн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

В материале указано, что на подобный шаг Белый дом пошел по причине отказа учебного заведения поменять политику. Также, согласно обращению американской администрации, будет начат поиск «альтернативных поставщиков» услуг, что может свидетельствовать о разрыве деловых отношении властей и вуза.

Ранее администрацией уже была осуществлена заморозка грантов и контрактов вуза на сумму 3,2 млрд долларов.

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