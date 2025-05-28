Прямой эфир

Трамп планирует лишить Гарвард всех федеральных грантов – NYT

28 мая 2025 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп планирует лишить Гарвард всех федеральных грантов – NYT-0

Гарвардский университет может быть лишен всех оставшихся федеральных грантов на сумму около 100 млн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

В материале указано, что на подобный шаг Белый дом пошел по причине отказа учебного заведения поменять политику. Также, согласно обращению американской администрации, будет начат поиск «альтернативных поставщиков» услуг, что может свидетельствовать о разрыве деловых отношении властей и вуза.

Ранее администрацией уже была осуществлена заморозка грантов и контрактов вуза на сумму 3,2 млрд долларов.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп утверждает, что Россия «играет с огнём»
28 мая 2025 06:01

Трамп утверждает, что Россия «играет с огнём»

Президент Литвы подписал указ о лишении Вайткуса государственной награды из-за его поездки в Беларусь
27 мая 2025 19:40

Президент Литвы подписал указ о лишении Вайткуса государственной награды из-за его поездки в Беларусь

Кризисные магазины – в Прибалтике выстраивают новую линию обороны в схватке с невидимым врагом
27 мая 2025 16:51

Кризисные магазины – в Прибалтике выстраивают новую линию обороны в схватке с невидимым врагом