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«Его вина». Трамп оскорбил губернатора Калифорнии из-за пожаров в Лос-Анджелесе

09 января 2025 08:38
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Президент США Дональд Трамп считает, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом пишет РИА Новости.

«Его вина». Трамп оскорбил губернатора Калифорнии из-за пожаров в Лос-Анджелесе-1

Фото: pinterest

В соцсети Truth Social Трамп написал, что в США дотла сгорают лучшие районы, и обвинил в этом Ньюсома. В округе Лос-Анджелес введен режим эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсов хватает на борьбу с одним или с двумя крупными возгораниями, но не с семью или четырьмя одновременно.

Сильный ветер и неисправные пожарные гидранты усугубили ситуацию. Эти пожары названы одними из самых опустошительных за всю историю округа. Еще один крупный пожар, пожар Итон, охватил более 10 000 гектаров и угрожает безопасности около 13 000 зданий.

# Международная политика

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