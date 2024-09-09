Трамп опережает Харрис на 1% – результаты опроса

Один день остается до дебатов в США. Кандидаты на главный пост страны готовятся к словесному поединку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На импровизированный ринг выйдут представитель демократов Камала Харрис (в предвыборной гонке она сменила действующего лидера страны Джо Байдена) и Дональд Трамп, бессменный лидер республиканцев. По последним данным опросов общественного мнения, с небольшим отрывом лидирует экс-президент. Предпочтение Трампу отдают 48 % респондентов. Харрис – 47 %. Однако есть и те, кто еще не определился. За этот электорат политики и поборются уже завтра. Правила определены: вопросы спикерам смогут задавать только модераторы встречи. На ответ дается всего две минуты. После микрофон отключат, чтобы оппоненты не смогли перебивать друг друга. Пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещено.