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Трамп назвал имя человека, создающего постоянно проблемы в Украине

26 мая 2025 07:26
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Трамп назвал имя человека, создающего постоянно проблемы в Украине-0

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике риторику лидера Украины Владимира Зеленского, заявив, что его заявления создают проблемы и не способствуют интересам Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать», – указал Трамп.

В своем посте на Truth Social он отметил, что Зеленскому стоит сменить тон. Трамп также назвал российские действия в Украине «беспричинными» и высказал мнение, что если бы стремление России захватить территорию всей Украины и было, то это привело бы к ее распаду.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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