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Генсек НАТО поставил на место президента Украины Зеленского

23 декабря 2024 10:57
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера Германии Олафа Шольца, считая ее нечестной. Об этом пишет РИА Новости.

«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца», – сказал он.

Зеленский высказал недовольство отказом Германии от поставок ракет Taurus и звонком Шольца Путину.

Генсек НАТО поставил на место президента Украины Зеленского-1

Фото: pinterest

Россия считает, что поставка оружия в Украину препятствует урегулированию и втягивает НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые оружейные поставки в Украину будут законной целью России.

США и НАТО участвуют в этом конфликте, поставляя оружие и обучая военнослужащих. Кремль считает, что поставки оружия в Украину не способствуют переговорам.

# Международная политика

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