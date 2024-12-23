Зеленский высказал недовольство отказом Германии от поставок ракет Taurus и звонком Шольца Путину.

«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца», – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера Германии Олафа Шольца, считая ее нечестной. Об этом пишет РИА Новости.

Россия считает, что поставка оружия в Украину препятствует урегулированию и втягивает НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые оружейные поставки в Украину будут законной целью России.

США и НАТО участвуют в этом конфликте, поставляя оружие и обучая военнослужащих. Кремль считает, что поставки оружия в Украину не способствуют переговорам.