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Трамп намерен принудить Киев к миру без гарантий безопасности

29 декабря 2024 08:28
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Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих президентских полномочий может начать принуждать Киев к заключению мирного соглашения без гарантий безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Трамп намерен принудить Киев к миру без гарантий безопасности-1

Фото: Pinterest

Издание указывает, что Трамп может также пойти на ослабление санкций против Российской Федерации. Как отмечает автор, Трамп предпочитает избегать войн и отличается пренебрежительным отношением к «демократическим союзникам», что будет способствовать заключению контрактов с РФ и КНР.

Политика Вашингтона во время президентства в основном будет сосредоточена на укреплении доминирования в собственном регионе, подчеркивает FT.

# Международная политика # Дональд Трамп

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