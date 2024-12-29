Трамп намерен принудить Киев к миру без гарантий безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих президентских полномочий может начать принуждать Киев к заключению мирного соглашения без гарантий безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих президентских полномочий может начать принуждать Киев к заключению мирного соглашения без гарантий безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
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Издание указывает, что Трамп может также пойти на ослабление санкций против Российской Федерации. Как отмечает автор, Трамп предпочитает избегать войн и отличается пренебрежительным отношением к «демократическим союзникам», что будет способствовать заключению контрактов с РФ и КНР.
Политика Вашингтона во время президентства в основном будет сосредоточена на укреплении доминирования в собственном регионе, подчеркивает FT.