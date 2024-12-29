Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих президентских полномочий может начать принуждать Киев к заключению мирного соглашения без гарантий безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Издание указывает, что Трамп может также пойти на ослабление санкций против Российской Федерации. Как отмечает автор, Трамп предпочитает избегать войн и отличается пренебрежительным отношением к «демократическим союзникам», что будет способствовать заключению контрактов с РФ и КНР.

Политика Вашингтона во время президентства в основном будет сосредоточена на укреплении доминирования в собственном регионе, подчеркивает FT.