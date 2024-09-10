Трамп или Харрис – США замерли в ожидании дебатов

Сразятся в словесном поединке Камала Харрис, представитель демократов, и Дональд Трамп от республиканцев. Никто из них не имеет большого преимущества, если верить опросам общественного мнения. Впрочем, эксперты уверены, что явного фаворита в гонке нет только пока. Аналитики считают, что предстоящие дебаты станут ключевым моментом выборов. Еще до начала встречи она обросла скандалами. Вопросы возникли у республиканцев. Они недовольны телеканалом, который будет транслировать дебаты. Якобы он симпатизирует партии Харрис. Впрочем, чтобы публичные прения и вовсе не превратились в словесную перепалку, организаторы установили ряд четких правил. В частности, политикам запрещено перебивать друг друга. Для этого во время ответа будет включен микрофон только спикера. Сопернику придется дождаться своей очереди, чтобы возразить.