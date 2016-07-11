Тореадор, убитый быком на корриде, незадолго до смерти рассказал о подготовке к бою

Новости Испании. О подготовке к бою, ставшим роковым, 29-летний тореадор Виктор Баррио за несколько дней до состязания написал на своей страничке в Twitter. Он опубликовал собственное фото с быком и оставил к нему лаконичную подпись: «Все мысли о Теруэле».