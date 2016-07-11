Тореадор, убитый быком на корриде, незадолго до смерти рассказал о подготовке к бою

Новости Испании. О подготовке к бою, ставшим роковым, 29-летний тореадор Виктор Баррио за несколько дней до состязания написал на своей страничке в Twitter. Он опубликовал собственное фото с быком и оставил к нему лаконичную подпись: «Все мысли о Теруэле».
Напомним, в минувшие выходные трагедией закончилась испанская коррида. Бык боднул тореадора в бок и пронзил грудь мужчины рогом. Виктор Баррио умер от перфорации легких и грудной аорты.
Выступление транслировалось в прямом эфире. Как пишут испанские издания, все произошло на глазах у жены Виктора. Она находилась на трибунах.