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Казань атаковали дроны ВСУ, в результате чего загорелись три дома

21 декабря 2024 14:48
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В Казани из-за атак беспилотников возникли возгорания в домах, сообщает мэрия в Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

Службы оказывают необходимую помощь, эвакуированным жителям выдают теплую одежду и еду. Жертв и пострадавших нет, в том числе и среди людей.

Казань атаковали дроны ВСУ, в результате чего загорелись три дома-1

Фото: pixabay

На промышленных предприятиях эвакуированы смены, в общей сложности зафиксировано восемь прибытий, шесть из них на жилую зону.

На место событий прибыли глава региона Рустам Минниханов и другие официальные лица. В ряде школ была проведена выборочная эвакуация.

Жителей призвали сохранять спокойствие и по сигналу тревоги спускаться в убежища. Полеты в аэропортах Казани и Ижевска были приостановлены, все мероприятия в Татарстане были отменены на два дня.

# Международная политика # Армия # Оружие и боеприпасы

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