Казань атаковали дроны ВСУ, в результате чего загорелись три дома

Службы оказывают необходимую помощь, эвакуированным жителям выдают теплую одежду и еду. Жертв и пострадавших нет, в том числе и среди людей.

В Казани из-за атак беспилотников возникли возгорания в домах, сообщает мэрия в Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

На промышленных предприятиях эвакуированы смены, в общей сложности зафиксировано восемь прибытий, шесть из них на жилую зону.

На место событий прибыли глава региона Рустам Минниханов и другие официальные лица. В ряде школ была проведена выборочная эвакуация.

Жителей призвали сохранять спокойствие и по сигналу тревоги спускаться в убежища. Полеты в аэропортах Казани и Ижевска были приостановлены, все мероприятия в Татарстане были отменены на два дня.