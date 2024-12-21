Прямой эфир

Завершится ли украинская драма в 2025-м, обсудят в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

21 декабря 2024 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Итоги года конфликта в Украине. Завершится ли украинская драма в 2025?

Завершится ли украинская драма в 2025-м, обсудят в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
С этим режимом действительно мирный договор не может быть заключен.

Завершится ли украинская драма в 2025-м, обсудят в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Алесин, военный эксперт:
Трамп усадит обе стороны за стол переговоров, и уже в кратчайшие сроки будет достигнуто соглашение, потому что эти обе стороны готовы. Но никто не спросил об этом Российскую Федерацию.

Завершится ли украинская драма в 2025-м, обсудят в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Спиридон Килинкаров, украинский политик:
Сейчас только пишется этот план Трампа. И для того чтобы он был успешным, безусловно, этот план должен учитывать интересы России.

Игорь Шатров:
И мнение Беларуси должно учитываться, и присутствие Александра Григорьевича Лукашенко было бы разумным.

Завершится ли украинская драма в 2025-м, обсудят в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации:
Нам нужно не просто перемирие, нам нужен надежный мир.

# Международная политика # Надежда Сасс

Другие новости рубрики

Все новости
«Время выбрало нас» – в Бресте дали старт масштабному гала-концерту
21 декабря 2024 13:48

«Время выбрало нас» – в Бресте дали старт масштабному гала-концерту

Андрей Иванец посетил детский дом № 5 в рамках марафона «Наши дети»
21 декабря 2024 13:42

Андрей Иванец посетил детский дом № 5 в рамках марафона «Наши дети»

Военная академия встретила будущих абитуриентов – около тысячи человек посетили день открытых дверей
21 декабря 2024 13:42

Военная академия встретила будущих абитуриентов – около тысячи человек посетили день открытых дверей