Итоги года конфликта в Украине. Завершится ли украинская драма в 2025?
Итоги года конфликта в Украине. Завершится ли украинская драма в 2025?
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
С этим режимом действительно мирный договор не может быть заключен.
Александр Алесин, военный эксперт:
Трамп усадит обе стороны за стол переговоров, и уже в кратчайшие сроки будет достигнуто соглашение, потому что эти обе стороны готовы. Но никто не спросил об этом Российскую Федерацию.
Спиридон Килинкаров, украинский политик:
Сейчас только пишется этот план Трампа. И для того чтобы он был успешным, безусловно, этот план должен учитывать интересы России.
Игорь Шатров:
И мнение Беларуси должно учитываться, и присутствие Александра Григорьевича Лукашенко было бы разумным.
Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации:
Нам нужно не просто перемирие, нам нужен надежный мир.