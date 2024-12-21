Итоги года конфликта в Украине. Завершится ли украинская драма в 2025?

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия): С этим режимом действительно мирный договор не может быть заключен.

Александр Алесин, военный эксперт: Трамп усадит обе стороны за стол переговоров, и уже в кратчайшие сроки будет достигнуто соглашение, потому что эти обе стороны готовы. Но никто не спросил об этом Российскую Федерацию.

Спиридон Килинкаров, украинский политик:

Сейчас только пишется этот план Трампа. И для того чтобы он был успешным, безусловно, этот план должен учитывать интересы России.

Игорь Шатров:

И мнение Беларуси должно учитываться, и присутствие Александра Григорьевича Лукашенко было бы разумным.