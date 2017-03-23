Прямой эфир

Теракт в Лондоне: число жертв выросло до 5, пострадали 40 человек

23 марта 2017 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Напряженная ситуация сохраняется в Лондоне после теракта у стен британского парламента. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции.

Несколько часов назад после сообщения пассажира о подозрительном предмете, была проведена эвакуация на станции метро «Северный Гринвич». Автобусное сообщение в этом направлении также отменено.

Напомним, теракт в самом сердце Лондона произошел накануне. Злоумышленник на автомобиле ехал по тротуару и давил людей. Затем рванул к зданию парламента.

Когда его попытались остановить полицейские, вышел из авто и с ножом набросился на правоохранителя. Мужчина погиб. Позже его коллеги ликвидировали самого террориста.

В списках жертв злоумышленника – 5 человек, около 40 людей получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы: французские подростки и граждане Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скотленд-Ярд скорректировал данные о жертвах теракта (здесь подробнее).

# Теракт в Лондоне

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар на военном складе боеприпасов в Харьковской области: власти назвали причину ЧП
23 марта 2017 07:51

Пожар на военном складе боеприпасов в Харьковской области: власти назвали причину ЧП

В Лондоне злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей: под колёсами погибли 5 человек
22 марта 2017 16:35

В Лондоне злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей: под колёсами погибли 5 человек

В России планируют ввести платежи на обязательное медстрахование для граждан, незарегистрированных на бирже труда
22 марта 2017 16:30

В России планируют ввести платежи на обязательное медстрахование для граждан, незарегистрированных на бирже труда