Теракт в Лондоне: число жертв выросло до 5, пострадали 40 человек

Новости Великобритании. Напряженная ситуация сохраняется в Лондоне после теракта у стен британского парламента. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции.

Несколько часов назад после сообщения пассажира о подозрительном предмете, была проведена эвакуация на станции метро «Северный Гринвич». Автобусное сообщение в этом направлении также отменено.

Напомним, теракт в самом сердце Лондона произошел накануне. Злоумышленник на автомобиле ехал по тротуару и давил людей. Затем рванул к зданию парламента.

Когда его попытались остановить полицейские, вышел из авто и с ножом набросился на правоохранителя. Мужчина погиб. Позже его коллеги ликвидировали самого террориста.

В списках жертв злоумышленника – 5 человек, около 40 людей получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы: французские подростки и граждане Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.