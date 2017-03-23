После теракта в Лондоне задержаны семь подозреваемых

Новости Великобритании. Полиция Лондона продолжает расследование теракта у стен британского парламента. В Скотленд-Ярде заявили, что террорист действовал в одиночку. Полиция установила личность нападавшего, но его имя пока не разглашается.



Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда:

Мы провели обыски по шести адресам и задержали семь человек. Следственные действия продолжаются в Бирмингеме и других частях страны.





Как отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, в результате теракта погибли полицейский, получивший ножевые ранения у здания парламента, 45-летняя женщина и 55-летний мужчина.