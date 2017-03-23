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После теракта в Лондоне задержаны семь подозреваемых

23 марта 2017 10:30
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Новости Великобритании. Полиция Лондона продолжает расследование теракта у стен британского парламента. В Скотленд-Ярде заявили, что террорист действовал в одиночку.

Полиция установила личность нападавшего, но его имя пока не разглашается.

Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда:
Мы провели обыски по шести адресам и задержали семь человек. Следственные действия продолжаются в Бирмингеме и других частях страны.

После теракта в Лондоне задержаны семь подозреваемых -1



Как отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, в результате теракта погибли полицейский, получивший ножевые ранения у здания парламента, 45-летняя женщина и 55-летний мужчина. 

За медицинской помощью обратились 29 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, теракт в самом сердце Лондона произошел накануне. Мужчина на автомобиле ехал по тротуару и сбивал людей. Затем рванул к зданию парламента. Когда его попытались остановить полицейские, вышел из авто и с ножом набросился на правоохранителя. Полицейский скончался. Позже его коллеги ликвидировали самого террориста.

# Фотофакт # Теракт в Лондоне # Марк Роули

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