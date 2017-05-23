Теракт на «Манчестер-арена»: 10 рассказов очевидцев

Новости Великобритании. Манчестер приходит в себя после ночного теракта. Напомним, взрыв произошел поздно вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» после концерта популярной американской певицы Арианы Гранде. Переполненная концертная площадка, на концерте присутствовали более 20 тысяч человек. По большому счету это молодые люди и подростки. Последние пришли на выступление любимой артистки в сопровождении родителей.



Известно, что взрывное устройство привел в действие смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 60 человек получили ранения.

Паника, страх и хаос.

Что происходило на стадионе в первые минуты после взрыва, рассказывают очевидцы:

Роберт Темпкин, 22 года.

Люди стали кричать и бежать, их верхняя одежда, телефоны – все валялось на полу. Некоторые кричали, что видели кровь, но другие думали, что это лопнул шар или сломался микрофон.

Элизабет Уэлсби, 34 года. Привела на концерт свою 13-летнюю дочь.

Люди падали на пол, думая, что это может быть вооруженный человек. К сожалению, служба безопасности была так же растеряна, как и все остальные, каждый был сам по себе.



Маджид Хан, 22 года.

Мы с сестрой вместе еще со многими другими людьми были на концерте Арианы Гранде в «Манчестер-арене». Когда мы все пошли к выходу, из зала раздался громкий звук, похожий на взрыв. Все запаниковали. Мы побежали к выходу. Это был одиночный взрыв прямо на противоположной стороне арены, и люди оттуда, где он прозвучал, все побежали в нашу сторону, пытаясь выбраться на улицу. Выход оказался заблокирован, и люди просто стали бегать и искать уже просто любой выход, чтобы как можно быстрее выбраться.

Эбби Маллен, 17 лет.

Кровь, ошметки кожи были везде, даже в моих волосах и на сумке. Я до сих пор нахожу бог знает что у себя в волосах. Ты никогда не ожидаешь, что это может с тобой случиться, но вот подтверждение, что это может произойти с любым.

Эмма Джонсон. Вместе с мужем пришла забрать дочерей-подростов с концерта.

Мы стояли наверху на ступеньках, когда стекло разбилось от взрыва, это было рядом с местом, где продавалась сувенирная продукция. Все здание затряслось. Был взрыв, за ним огненная вспышка.

Гари Уокер. Приехал за дочерями.

Мы услышали, как отыграла последняя песня, и люди постепенно начали выходить. Была сильная вспышка, затем хлопок и дым. Я почувствовал боль в ногах, а моя жена сказала, что ей нужно лечь. Я уложил ее – у нее была рана на животе и предположительно сломана нога. Я был всего в трех метрах от места взрыва. Я удивлен, что так легко отделался.

Рейчел. Сопровождала на концерте 14-летнюю дочь.

Когда мы выходили, мы услышали ужасный взрыв. Сначала я подумала, что мы что-то пропустили на концерте. Когда мы повернули за угол, огромная толпа спускалась по лестнице, люди падали на пол.

Оливер Джонс, 17 лет.

Я был в туалете и услышал этот громкий хлопок. Сразу же после окончания концерта, когда люди стали расходиться. Его эхо прокатилось по вестибюлю, и сразу же побежали люди. Я видел, как люди кричали и бежали в одном направлении, а потом многие останавливались и начинали бежать обратно. Вместе со зрителями на улицу выбегали охранники.

Джейн Хэнсон, 44 года. Находилась на концерте вместе со своей 16-летней дочерью.

Это случилось, когда мы уже собирались уходить. Сначала мы подумали, что взрыв произошел прямо на сцене, но потом увидели дым снизу от наших мест. У детей, которые были в зале, началась истерика, они в ужасе пытались выбраться наружу. Некоторые взрослые выносили своих детей на руках, одна из девушек выбежала из зала с криками, что у нее пропала сестра.

Себястьян Диас, 19 лет.

Ариана Гранде закончила петь последнюю песню, как раздался сильный хлопок. Я тут же побежал, повинуясь инстинкту. Остановились мы только в коридоре, оказавшись в тупике. Это был настоящий кошмар. Когда я обнаружил главный выход, там повсюду были рыдающие люди. Даже в отеле все плакали и звонили по телефону.