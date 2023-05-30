Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса

После оздоровления в Беларуси более 350 детей Донбасса возвращаются на родину. Некоторые из них – на прифронтовые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти три недели дети провели в лагере «Дубрава». Здесь для них подготовили насыщенную программу: творческие конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии и дискотеки. В общем, наполнили весенние дни незабываемыми впечатлениями. Для многих расставание с белорусской землей дается нелегко. У нас ребята нашли новых друзей, получили яркие эмоции, а кто-то впервые увидел мирное небо над головой.

Я отдохнул в лагере «Дубрава». Мне очень там понравилось. Я нашел себе много хороших и добрых друзей.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Мы должны сделать все возможное, чтобы хотя бы немного облегчить их участь и доставить добрые, позитивные эмоции. Сегодня ребята получили от нашего фонда ленточки – национальные флаги России и Беларуси. Также подарили ребята свои ленточки и мне. Было очень приятно. Я думаю, в этом наша сила – в понимании того, что только вместе мы сможем преодолеть все горести, все ненастья.

Проект помощи детям Донбасса реализуется несколько лет при поддержке Президента и фонда Алексея Талая. Этой весной наша страна приняла более тысячи ребят.