Прямой эфир

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса

30 мая 2023 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После оздоровления в Беларуси более 350 детей Донбасса возвращаются на родину. Некоторые из них – на прифронтовые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса-1

Почти три недели дети провели в лагере «Дубрава». Здесь для них подготовили насыщенную программу: творческие конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии и дискотеки. В общем, наполнили весенние дни незабываемыми впечатлениями. Для многих расставание с белорусской землей дается нелегко. У нас ребята нашли новых друзей, получили яркие эмоции, а кто-то впервые увидел мирное небо над головой. 

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса-4

Я отдохнул в лагере «Дубрава». Мне очень там понравилось. Я нашел себе много хороших и добрых друзей. 

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса-7

На площадки ходили, на концерты, представления. Фильм показывали «Чебурашка», мне понравился. 

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса-10

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда: 
Мы должны сделать все возможное, чтобы хотя бы немного облегчить их участь и доставить добрые, позитивные эмоции. Сегодня ребята получили от нашего фонда ленточки – национальные флаги России и Беларуси. Также подарили ребята свои ленточки и мне. Было очень приятно. Я думаю, в этом наша сила – в понимании того, что только вместе мы сможем преодолеть все горести, все ненастья. 

Проект помощи детям Донбасса реализуется несколько лет при поддержке Президента и фонда Алексея Талая. Этой весной наша страна приняла более тысячи ребят. 

# Дети # Алексей Талай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВС РФ ударили ракетами по украинским центрам, где готовились к терактам
30 мая 2023 12:57

ВС РФ ударили ракетами по украинским центрам, где готовились к терактам

Вьетнам переживает небывалую жару
30 мая 2023 12:31

Вьетнам переживает небывалую жару

В Германии прошёл митинг против поставок оружия Киеву
30 мая 2023 12:30

В Германии прошёл митинг против поставок оружия Киеву