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Студенты лондонского колледжа разработали умный респиратор на искусственном интеллекте

15 сентября 2023 09:56
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Новости Великобритании. Британская разработка в области медицины получила ежегодную престижную премию Джеймса Дайсона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты лондонского колледжа разработали умный респиратор на искусственном интеллекте-1

Умный респиратор работает на искусственном интеллекте. Аппарат способен обнаружить различные скопления в дыхательных путях и очистить их.

Студенты лондонского колледжа разработали умный респиратор на искусственном интеллекте-4

Уилл Элиот, разработчик:
Мы не сможем заменить врача, но сможем предоставить людям свободу в заботе о себе. Пользоваться прибором можно дома, не обращаясь в больницу.

Студенты лондонского колледжа разработали умный респиратор на искусственном интеллекте-7

Разработчики – студенты столичного колледжа – уверены, что умный респиратор способен упростить работу физиотерапевтов. Начать серийное производство аппарата в Королевстве планируют с 2024 года.

# Искусственный интеллект # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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