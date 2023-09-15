Студенты лондонского колледжа разработали умный респиратор на искусственном интеллекте

Новости Великобритании. Британская разработка в области медицины получила ежегодную престижную премию Джеймса Дайсона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умный респиратор работает на искусственном интеллекте. Аппарат способен обнаружить различные скопления в дыхательных путях и очистить их.

Уилл Элиот, разработчик:

Мы не сможем заменить врача, но сможем предоставить людям свободу в заботе о себе. Пользоваться прибором можно дома, не обращаясь в больницу.