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Стрельба в торговом центре Канады. Есть раненые

22 августа 2023 10:41
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Новости Канады. Три человека получили серьезные ранения в результате стрельбы в торговом центре в Канаде. ЧП произошло в городе Эдмонтон, столице канадской провинции Альберта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в торговом центре Канады. Есть раненые-1

По словам очевидцев, несколько человек внезапно открыли огонь из пистолетов. Перепуганные покупатели и персонал до приезда полиции прятались в подсобных помещениях. Сейчас часть торгового центра, где произошла стрельба, закрыта, там работают эксперты-криминалисты. В полицейском департаменте отказались сообщать подробности происшествия. Личности и мотивы нападавших неизвестны.

# Стрельба # Новости Канады # Фотофакт

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