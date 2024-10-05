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Al Arabiya: новый глава «Хезболлы» погиб в результате израильского удара

05 октября 2024 14:32
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В результате израильского удара по Бейруту был убит глава исполкома «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, основной претендент на пост генсека движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Сафи ад-Дин был убит в пятницу в ходе удара израильских войск по южным пригородам Бейрута. Вместе c ним погибли еще несколько высших членов «Хезболлы» и офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции.

Ранее Al Arabiya сообщала, что Совет Шуры избрал Сафи ад-Дина новым генеральным секретарем «Хезболлы». Он был двоюродным братом бывшего лидера Хасана Насруллы, который погиб 27 сентября. Сафи ад-Дин курировал политическую деятельность и внутренние дела партии. О выборах нового лидера официально объявлено не было.

# Международная политика

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