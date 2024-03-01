США сократят армию из-за нехватки кадров

США решили сократить свою армию примерно на 25 тысяч человек. На такой радикальный шаг пришлось пойти из-за недобора персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упразднить решили почти 5 % рабочих мест, но, как сообщили в Пентагоне, речь идет не о солдатах. Под сокращение попадут службы, связанные с борьбой с повстанцами. Их число ранее росло из-за войн в Ираке и Афганистане, а сегодня спроса на них нет. Это же касается эскадронов кавалерии, боевых групп пехотных бригад и подразделений содействия силам безопасности, которые используются для тренировок иностранных бойцов.

Вместе с тем есть планы расширить на 7,5 тысячи человек число военных в ПВО, сфере борьбы с беспилотниками и киберразведке. По мнению Министерства обороны, такое изменение структуры поможет участвовать в будущих войнах.