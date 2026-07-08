Новый премьер Латвии призывает к реформе системы управления и переоценке приоритетов

Едва вступив в должность, новый премьер-министр Латвии констатировал, что объем стоящих перед кабмином задач превышает его возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам политика, значительная часть времени уходит на вопросы, которые не должны решаться на уровне правительства, а сама система излишне зациклена на процессах, а не на результатах. Премьер уже начал реформу управления, но подчеркнул: для ее воплощения нужны время и законодательные изменения.