НАТО запустит в Европе производство американских танков и ракет

В планах стран Североатлантического альянса – производство в Европе американских танков ABRAMS, ракет ATACMS, переносных ЗРК Stinger и других систем вооружений, пишет ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО.

По словам Рютте, ведущими американскими военными компаниями достигнуто соглашение о подписании новой военно-промышленной инициативы с ведущими европейскими игроками военно-промышленного сектора. Это, как он отметил, откроет для Альянса возможность производить в Европе наиболее значимые американские вооружения – танки ABRAMS, ракеты AMRAAM, ATACMS, комплексы Stinger.

Рютте указал, что НАТО следует работать над заполнением своих арсеналов, опустошенных поставками Киеву, а также «производить оружие больше, чем оппоненты» блока.

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