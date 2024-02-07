США, Мексика и Куба оказались во власти непогоды

Мощные штормы наносят сокрушительный удар по западному побережью США, Мексике и Кубе. Здесь непогода вызвала многочисленные разрушения, наводнения и хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Калифорния до сих пор не может оправиться от разгула стихии.

В Санта-Барбаре из-за обрушения берега эвакуировали около 50 человек. Они находились в жилом комплексе, который может в любой момент рухнуть в океан. В самом штате уничтожены десятки дорог. Многочисленные оползни повредили около 40 зданий. Нарушено электроснабжение.

Под угрозой срыва оказался и курортный сезон на мексиканском острове Хольбокс. Из-за ураганного ветра он остался без электричества и воды. Холодный фронт обрушился и на северное побережье Кубы. Температура воздуха там опустилась до 12 градусов, что стало катастрофой для местных жителей, не привыкших к такой погоде. Сильный ветер скоростью до 100 километров в час вызвал штормовые волны, которые обрушились на Гавану, затопив ее улицы и лишив электричества.