США и Иран готовятся к мирным переговорам в Исламабаде

После заключения двухнедельного перемирия Вашингтон начал подготовку к переговорам об окончательном завершении конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, как планируется, должны начаться 10 апреля в Исламабаде.

Соединенные Штаты будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и помощник Трампа Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад Галибаф. Стороны будут обсуждать мирные предложения Ирана, состоящее из 10 пунктов. Их через посредников уже получил Дональд Трамп и назвал их хорошей основой для переговоров.

В них Тегеран, помимо всего прочего, требует отмены всех санкций против Исламской Республики, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, вывод американских войск с Ближнего Востока, прекращение нападений на Иран и его союзников. Мировое сообщество надеется, что сторонам удастся договориться.

Но хочет ли этого Трамп? Он уже заявил, что США готовы будут вернуться к военным действиям против Ирана, если не удастся согласовать сделку, которая устроит Вашингтон.

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