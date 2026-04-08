На торгах 8 апреля евро и юань подорожали, доллар и российский рубль стали дешевле

8 апреля на торгах доллар и российский рубль убавили в цене, евро и юань подорожали.

Согласно данным Белорусской валютно-фондовой биржи, удешевление доллара произошло на Br0,0193. Теперь 1 доллар равнозначен Br2,9000.

Стоимость евро подскочила на Br0,0258, составив Br3,3867. Юань также пошел на рост – прибавление на Br0,0067. 10 юаней можно приобрести за Br4,2777. Российский рубль утратил в стоимости Br0,0046 и составил Br3,7320 за 100 российских рублей.

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