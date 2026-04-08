РИА Новости: Сальвини надеется на сотрудничество с РФ после конфликта в Украине

Вице-премьер Италии, глава минтранса и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией после окончания конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Со стороны Сальвини и его партии многократно поступали призывы к возобновлению поставок углеводородов из России ввиду ситуации на Ближнем Востоке.

Сальвини надеется, что в скором времени он сможет вновь вести разговор о сотрудничестве, транспорте и энергетике с Москвой. «Сейчас это необходимо. Это очень сложно», – указал политик.

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