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США готовятся направить боевые самолёты на Ближний Восток

02 августа 2024 19:58
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Американские власти начинают подливать масло в огонь на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты готовятся к переброске дополнительных боевых самолетов в свете нарастающей напряженности в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают мировые СМИ.

США готовятся направить боевые самолёты на Ближний Восток-1

По словам их источников, Вашингтон обеспокоен возможным нанесением удара Ираном по Израилю после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что США принимают необходимые меры для повышения боеготовности и защиты собственных войск, а также их союзников на Ближнем Востоке. Сейчас остается неясным, какое количество самолетов американцы направят в регион.

# Международная политика # Новости США

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