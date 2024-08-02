США готовятся направить боевые самолёты на Ближний Восток

Американские власти начинают подливать масло в огонь на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты готовятся к переброске дополнительных боевых самолетов в свете нарастающей напряженности в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают мировые СМИ.

По словам их источников, Вашингтон обеспокоен возможным нанесением удара Ираном по Израилю после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что США принимают необходимые меры для повышения боеготовности и защиты собственных войск, а также их союзников на Ближнем Востоке. Сейчас остается неясным, какое количество самолетов американцы направят в регион.