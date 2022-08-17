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Союз потерял суверенитет. В Италии заявили о недовольстве Евросоюзом

17 августа 2022 09:39
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Новости Италии. Внутри политической коалиции Италии растет недовольство Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в коммунистической партии страны.

Союз потерял суверенитет. В Италии заявили о недовольстве Евросоюзом-1

По словам главы отдела международных отношений, Евросоюз потерял свой суверенитет. А лидеры ЕС постоянно продают себя США. Поэтому Италия должна выйти из союза и отказаться от всех обязательств, которые ограничивают суверенитет страны. Речь идет о территории, собственной армии и внешней политике без посторонних вмешательств.

Стоит отметить, что все больше стран недовольны «европейскими ценностями», которые им пытаются навязать. А многие эксперты предрекают Евросоюзу скорый распад.

# Международная политика # Альберто Ломбардо # Новости Италии # Фотофакт

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