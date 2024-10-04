Совет безопасности ООН проведёт заседание по теме подрыва газопроводов «Северный поток»

Заседание состоится под председательством Швейцарии. Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли два года назад в Балтийском море. В результате диверсии были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Как заявили в МИД России: если прогресса в расследовании не последует в течение полугода, Москва обратится по этому делу в Международный суд ООН.