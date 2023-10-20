Прямой эфир

Сотрудники общественного транспорта Италии начали общенациональную забастовку

20 октября 2023 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Сотрудники общественного транспорта Италии начали общенациональную забастовку. Это может на время парализовать движение в крупных городах страны, обеспокоены местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники общественного транспорта Италии начали общенациональную забастовку-1

Журналисты уже анонсировали в том числе перебои в работе железной дороги. Профсоюзы заявляют, что основная цель стачки – привлечение внимания к экономической политике правительства. Проще говоря, объединения трудящихся требуют повышения зарплат. К демонстрациям в Италии также присоединились работники школьного образования и медицинской отрасли.

# Забастовка # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель
20 октября 2023 10:43

В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель

В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по поводу проведения выборов
20 октября 2023 10:41

В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по поводу проведения выборов

Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова в возрасте 73 лет
20 октября 2023 10:38

Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова в возрасте 73 лет