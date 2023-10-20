Новости Италии. Сотрудники общественного транспорта Италии начали общенациональную забастовку. Это может на время парализовать движение в крупных городах страны, обеспокоены местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты уже анонсировали в том числе перебои в работе железной дороги. Профсоюзы заявляют, что основная цель стачки – привлечение внимания к экономической политике правительства. Проще говоря, объединения трудящихся требуют повышения зарплат. К демонстрациям в Италии также присоединились работники школьного образования и медицинской отрасли.