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Снижение налогов и сокращение госрасходов: какие реформы проведет Эммануэль Макрон в случае победы на президентских выборах

24 февраля 2017 07:30
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Новости Франции. Претендент на пост президента Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах экономических реформ в случае победы.

По словам экс-министра экономики, они включат в себя снижение налогов и сокращение государственных расходов. Поборы с предприятий он намерен сократить до 25% вместо нынешних 33%, а также уменьшить общее число сотрудников государственного сектора на 120 тысяч.

Согласно плану Макрона, сокращение государственных расходов за пять лет позволит сэкономить около 60 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

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