Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов

Новости мира. Рекордное количество снега, когда-либо зафиксированное в мире, выпало на Аляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Рекордное количество снега, когда-либо зафиксированное в мире, выпало на Аляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько дней высота покрова достигла 2 метров. На улицы выведена спецтехника, однако справиться с таким объемом осадков пока не удается.
Снежным покрывалом накрыло и Великобританию. Здесь тоже установлен рекорд – 30 сантиметров снега. Это первый подобный случай в истории страны. Парализована работа аэропортов. Тяжелая ситуация сложилась в транспортном сообщении.