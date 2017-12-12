Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов

Новости мира. Рекордное количество снега, когда-либо зафиксированное в мире, выпало на Аляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько дней высота покрова достигла 2 метров. На улицы выведена спецтехника, однако справиться с таким объемом осадков пока не удается.