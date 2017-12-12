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Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов

12 декабря 2017 10:27
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Новости мира. Рекордное количество снега, когда-либо зафиксированное в мире, выпало на Аляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов -1

За несколько дней высота покрова достигла 2 метров. На улицы выведена спецтехника, однако справиться с таким объемом осадков пока не удается.

Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов -4

Снежным покрывалом накрыло и Великобританию. Здесь тоже установлен рекорд – 30 сантиметров снега. Это первый подобный случай в истории страны. Парализована работа аэропортов. Тяжелая ситуация сложилась в транспортном сообщении.

# Снегопады # Фотофакт

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