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СМИ Латвии: инфляция съедает доходы страны

18 октября 2023 19:37
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Новости Латвии. Инфляция съедает доходы Латвии. Местные СМИ обеспокоены экономической ситуацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ Латвии: инфляция съедает доходы страны-1

В первом полугодии средний прирост потребительских цен превысил 15 %. Однако это не единственная проблема. Убытки терпят различные Министерства страны. Растут затраты на оплату труда, закупки товаров, услуги. В результате республика рискует попасть в финансовую воронку. Отраслевые бюджеты в связи с ростом расходов также приходится увеличивать. Вот только за счет каких средств – вопрос открытый.

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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