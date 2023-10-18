СМИ Латвии: инфляция съедает доходы страны

В первом полугодии средний прирост потребительских цен превысил 15 %. Однако это не единственная проблема. Убытки терпят различные Министерства страны. Растут затраты на оплату труда, закупки товаров, услуги. В результате республика рискует попасть в финансовую воронку. Отраслевые бюджеты в связи с ростом расходов также приходится увеличивать. Вот только за счет каких средств – вопрос открытый.