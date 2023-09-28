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СМИ Эстонии: всё больше людей лишаются рабочих мест из-за проблем в экономике страны

28 сентября 2023 21:03
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Новости Эстонии. В Эстонии все больше людей лишаются рабочих мест, особенно это касается промышленного сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ Эстонии: всё больше людей лишаются рабочих мест из-за проблем в экономике страны-1

Об этом информируют местные СМИ. Отмечается, что за последние месяцы тенденция становится характерной и для сектора информации и связи, а также транспортных и складских компаний. Так, только за последние три месяца о сокращении рабочих мест сообщили десятки предприятий. А без работы остались около 3 000 человек. И, как считают эксперты, из-за проблем в экономике Эстонии. Данных о сокращении людей на предприятиях в скором времени станет еще больше.

# Экономический кризис # Новости Эстонии # Фотофакт

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