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Ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта продолжает оставаться напряженной

04 апреля 2016 08:13
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Ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта продолжает оставаться напряженной. Поступают сообщения, что на линии соприкосновения идут боевые действия. По информации ООН, в результате обострения конфликта погибли 33 человека, более 200 получили ранения.

Напомню, Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта. В частности,  Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о наступательных действиях с азербайджанской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Нагорном Карабахе

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