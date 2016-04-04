Ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта продолжает оставаться напряженной. Поступают сообщения, что на линии соприкосновения идут боевые действия. По информации ООН, в результате обострения конфликта погибли 33 человека, более 200 получили ранения.

Напомню, Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта. В частности, Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о наступательных действиях с азербайджанской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.