На состоявшейся в Пекине встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 4 принципа урегулирования украинского кризиса:
- сохранение мира и стабильности;
- охлаждение ситуации и не подливание масла в огонь;
- создание условий для восстановления мира;
- снижение негативного воздействия на мировую экономику.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности. При этом он заявил, что важно уменьшить негативное воздействие кризиса на глобальную экономику.