На состоявшейся в Пекине встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 4 принципа урегулирования украинского кризиса:

сохранение мира и стабильности;

охлаждение ситуации и не подливание масла в огонь;

создание условий для восстановления мира;

снижение негативного воздействия на мировую экономику.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности. При этом он заявил, что важно уменьшить негативное воздействие кризиса на глобальную экономику.