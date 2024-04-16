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Си Цзиньпин выдвинул 4 принципа урегулирования украинского кризиса

16 апреля 2024 13:06
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На состоявшейся в Пекине встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 4 принципа урегулирования украинского кризиса: 

  • сохранение мира и стабильности;
  • охлаждение ситуации и не подливание масла в огонь;
  • создание условий для восстановления мира;
  • снижение негативного воздействия на мировую экономику. 

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо сосредоточиться на обеспечении мира и стабильности. При этом он заявил, что важно уменьшить негативное воздействие кризиса на глобальную экономику.

# Международная политика # Си Цзиньпин

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