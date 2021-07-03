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Си Цзиньпин: Китай будет продолжать оказывать твёрдую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси

03 июля 2021 11:34
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин: Китай будет продолжать оказывать твёрдую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси-1

Си Цзиньпин, Председатель КНР:
В последние годы под вашим сильным руководством Беларусь добилась несомненных успехов в различных сферах государственного строительства. Китай, как хороший друг и партнер, искренне рад этому. Китай, как и ранее, будет поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными условиями, оказывать твердую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси, и готов продолжать оказывать посильную помощь социально-экономическому развитию Беларуси.

Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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