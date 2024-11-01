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Швецию захлестнула волна криминальных разборок

01 ноября 2024 08:06
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Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает подростковая преступность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швецию захлестнула волна криминальных разборок-2

Все чаще случаются перестрелки. Вспышка насилия перекинулась также в Данию и Норвегию. Власти говорят о проблемах с интеграцией мигрантов. Банды вербуют подростков из неблагополучных кварталов. Теперь в Швеции один из самых высоких в ЕС показателей нападений с огнестрельным оружием. 

# Криминал

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