Швецию захлестнула волна криминальных разборок

Все чаще случаются перестрелки. Вспышка насилия перекинулась также в Данию и Норвегию. Власти говорят о проблемах с интеграцией мигрантов. Банды вербуют подростков из неблагополучных кварталов. Теперь в Швеции один из самых высоких в ЕС показателей нападений с огнестрельным оружием.