Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает подростковая преступность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает подростковая преступность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все чаще случаются перестрелки. Вспышка насилия перекинулась также в Данию и Норвегию. Власти говорят о проблемах с интеграцией мигрантов. Банды вербуют подростков из неблагополучных кварталов. Теперь в Швеции один из самых высоких в ЕС показателей нападений с огнестрельным оружием.