Шольц: советники по безопасности отдельных стран уже обсуждают мир в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung сообщил, что в данный момент идет дискуссия о возможности мира в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо отметил, что мир в Украине возможен в любой момент, но для этого российский президент Владимир Путин должен отвести войска и положить конец конфликту.

Кремль заявляет, что он всегда был открыт для диалога с Украиной, но сейчас для перехода к миру нет условий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мир будет возможен только при учете нынешней ситуации и новых реалий. Если же Украина хочет начать диалог, ей необходимо снять запрет на переговоры.