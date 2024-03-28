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Шольц: советники по безопасности отдельных стран уже обсуждают мир в Украине

28 марта 2024 12:14
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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung сообщил, что в данный момент идет дискуссия о возможности мира в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо отметил, что мир в Украине возможен в любой момент, но для этого российский президент Владимир Путин должен отвести войска и положить конец конфликту.

Кремль заявляет, что он всегда был открыт для диалога с Украиной, но сейчас для перехода к миру нет условий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мир будет возможен только при учете нынешней ситуации и новых реалий. Если же Украина хочет начать диалог, ей необходимо снять запрет на переговоры.

# Международная политика # Олаф Шольц

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