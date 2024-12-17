Трамп заявил о маленьком прогрессе по прекращению боевых действий в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп дал свою первую после победы на выборах пресс-конференцию, на которой заявил о намерении урегулировать украинский конфликт путем проведения переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы усердно работаем [над остановкой конфликта. — Прим. ред.] <...> Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», – отметил он.
Он признал, что Киев выражал желание мирного урегулирования, и раскритиковал разрешение на ракетные удары дальнего радиуса действия по России. Он также обвинил в конфликте президента Штатов Джо Байдена и обещал разрешить кризис в течение 24 часов, если его переизберут.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, посчитал ситуацию слишком сложной, чтобы решить ее в столь короткие сроки.
Путин заявил, что переговоры с Украиной были почти завершены, но Киев «выбросил» договоренности после вывода российских войск.