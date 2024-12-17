Трамп заявил о маленьком прогрессе по прекращению боевых действий в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп дал свою первую после победы на выборах пресс-конференцию, на которой заявил о намерении урегулировать украинский конфликт путем проведения переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы усердно работаем [над остановкой конфликта. — Прим. ред.] <...> Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», – отметил он.