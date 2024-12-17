«Интер» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

В очередном матче 16-го тура чемпионата Италии, прошедшем в Риме, «Интер» разгромил «Лацио» со счетом 6:0. Голы забили Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Дамфрис, Карлос Аугусто и Маркус Турам. Об этом пишет РИА Новости.
В очередном матче 16-го тура чемпионата Италии, прошедшем в Риме, «Интер» разгромил «Лацио» со счетом 6:0. Голы забили Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Дамфрис, Карлос Аугусто и Маркус Турам. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Это крупнейшее домашнее поражение «Лацио» за всю историю клуба. «Интер» с 34 очками идет третьим в Серии А, на три очка отставая от «Аталанты», у которой есть один матч в запасе, а «Лацио» с 31 очком находится на пятой позиции. Ближайшие матчи «Лацио» и «Интер» проведут против «Лечче» и «Комо» соответственно.