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«Интер» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

17 декабря 2024 11:05
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В очередном матче 16-го тура чемпионата Италии, прошедшем в Риме, «Интер» разгромил «Лацио» со счетом 6:0. Голы забили Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Дамфрис, Карлос Аугусто и Маркус Турам. Об этом пишет РИА Новости.

«Интер» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу-1

Фото: pixabay

Это крупнейшее домашнее поражение «Лацио» за всю историю клуба. «Интер» с 34 очками идет третьим в Серии А, на три очка отставая от «Аталанты», у которой есть один матч в запасе, а «Лацио» с 31 очком находится на пятой позиции. Ближайшие матчи «Лацио» и «Интер» проведут против «Лечче» и «Комо» соответственно.

# Футбол

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