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Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней

02 ноября 2018 11:16
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Новости России. Из-за проливных дождей в Краснодарском крае пострадали более 750 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней-1

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней-3

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней-5

Несколько десятков местных жителей находятся в больницах. Шесть человек стали жертвами природного катаклизма. Еще двоих пропавших без вести граждан разыскивают сотрудники экстренных служб.

Отметим, ливни в этом российском регионе не прекращаются уже больше недели. Подтоплены не менее 30 населенных пунктов. Стихия нанесла серьезный ущерб нескольким тысячам домохозяйств. Повреждены некоторые автомобильные и железные дороги.

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней-8

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней-10

Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней-12

# Наводнение # Фотофакт

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