Север Испании охвачен пожарами. Огонь уже приблизился к жилым домам

Новости Испании. Север Испании охвачен сильными пожарами. Пламя уже уничтожило около 500 гектаров лесов и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уже вплотную приблизился к жилым домам городка Трабада, в котором проживают несколько тысяч человек. Местные власти ввели повышенный уровень опасности. Спасатели уверены, что могут взять ситуацию под контроль, так как, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди.