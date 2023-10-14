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Север Испании охвачен пожарами. Огонь уже приблизился к жилым домам

14 октября 2023 12:05
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Новости Испании. Север Испании охвачен сильными пожарами. Пламя уже уничтожило около 500 гектаров лесов и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Север Испании охвачен пожарами. Огонь уже приблизился к жилым домам-1

Огонь уже вплотную приблизился к жилым домам городка Трабада, в котором проживают несколько тысяч человек. Местные власти ввели повышенный уровень опасности. Спасатели уверены, что могут взять ситуацию под контроль, так как, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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