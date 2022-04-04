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Сербия и Венгрия подводят итоги президентских и парламентских выборов

04 апреля 2022 08:45
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День плебисцита 3 апреля пережили Сербия и Венгрия. К этому моменту известно, что действующий глава Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия и Венгрия подводят итоги президентских и парламентских выборов-1

Ему удалось сделать то, что до него не удавалось никому – дважды победить еще в первом туре. И сразу после выборов в выступлении Вучич обозначил направления своей политики. Он заявил, что Сербия намерена вступить в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином. При этом Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

Сербия и Венгрия подводят итоги президентских и парламентских выборов-4

За стабильность голосовали и в Венгрии. Там на парламентских выборах уже в четвертый раз победила партия «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана. По результатам подсчета 96 % бюллетеней, она получает 135 из 199 депутатских мандатов – на два больше, чем в предыдущий раз.

# Международная политика # Александр Вучич # Виктор Орбан # Фотофакт

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