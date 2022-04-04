Сербия и Венгрия подводят итоги президентских и парламентских выборов

День плебисцита 3 апреля пережили Сербия и Венгрия. К этому моменту известно, что действующий глава Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему удалось сделать то, что до него не удавалось никому – дважды победить еще в первом туре. И сразу после выборов в выступлении Вучич обозначил направления своей политики. Он заявил, что Сербия намерена вступить в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином. При этом Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.