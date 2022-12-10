Россия установила пошлины в 35% на импортные товары из недружественных стран

Новости России. Россия установила пошлины в 35 % на ввозимые из недружественных стран товары. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном нововведение коснется средств личной гигиены, но также гражданского оружия и патронов. Главное, что у всей этой продукции есть аналоги, производимые в России, которые не уступают по качеству зарубежным, заявили в Минпромторге. А вот ограничений по поставкам, а также повышений пошлин на продукцию, по которой Россия не способна удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется.