Россия и ещё ряд стран-экспортёров нефти сокращают её добычу

Российская Федерация и другие страны ОПЕК+, которые также являются основными экспортерами нефти, заявили о сокращении ее добычи до конца 2023 года.

Так, в качестве ответных мер на санкционные в отношении России со стороны Запада, РФ сокращает нефтедобычу на пятьсот тысяч баррелей в сутки от среднего показателя добычи февраля до конца текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Российской Федерации Новака. Сообщается, что нефтедобычу в таком же объеме сокращает и Королевство Саудовская Аравия.

В Министерстве энергетики ближневосточного королевства прокомментировали, что мера направлена на поддержание стабилизации рынка нефти и решение добровольное. С мая уменьшает нефтедобычу на семьдесят восемь баррелей и Казахстан. Добычу нефти снизят ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.