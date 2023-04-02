Прямой эфир

Россия и ещё ряд стран-экспортёров нефти сокращают её добычу

02 апреля 2023 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация и другие страны ОПЕК+, которые также являются основными экспортерами нефти, заявили о сокращении ее добычи до конца 2023 года. 

Так, в качестве ответных мер на санкционные в отношении России со стороны Запада, РФ сокращает нефтедобычу на пятьсот тысяч баррелей в сутки от среднего показателя добычи февраля до конца текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Российской Федерации Новака. Сообщается, что нефтедобычу в таком же объеме сокращает и Королевство Саудовская Аравия.

В Министерстве энергетики ближневосточного королевства прокомментировали, что мера направлена на поддержание стабилизации рынка нефти и решение добровольное. С мая уменьшает нефтедобычу на семьдесят восемь баррелей и Казахстан. Добычу нефти снизят ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурге: погиб военкор Татарский, 16 человек пострадали
02 апреля 2023 16:43

Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурге: погиб военкор Татарский, 16 человек пострадали

«МакронМусор» – первое место в трендах Twitter. Как Франция погрузилась в полнейший хаос
02 апреля 2023 16:16

«МакронМусор» – первое место в трендах Twitter. Как Франция погрузилась в полнейший хаос

Минобороны ФРГ: Германия не сможет поставить Киеву танков больше обещанного
02 апреля 2023 14:22

Минобороны ФРГ: Германия не сможет поставить Киеву танков больше обещанного