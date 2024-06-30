Роспуск парламента во Франции и досрочные выборы – что задумал Эммануэль Макрон?
Козырь не помешал бы и президенту Франции, где сегодня, 30 июня, проходят внеочередные выборы в парламент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Между собой борются три крупные коалиции: правая – во главе с Ле Пен, левая – во главе с Меланшоном, лидером французской компартии, и центристская коалиция Макрона. Согласно предварительным опросам, в преддверии выборов наибольший рейтинг был у Ле Пен – до 30 %. Чуть меньше, 27-28 % – у левых. И всего около 20 % – у группы Макрона.
Выборы во Франции – событие далеко не рядовое. Их результаты влияют на мировой расклад. А судя по всему, в результате этого голосования к власти в Пятой республике может прийти коалиция, которая, мягко сказать, не принадлежит к либерально-социалистическому лагерю.
Об отставке Макрона речи не идет. А во Франции именно глава государства определяет внешнюю политику, но новый премьер-министр или министр иностранных дел, которые будут придерживаться других политических взглядов, смогут значительно осложнить работу Макрона в определенных направлениях.
«Ваш голос очень важен для нас», – пытаются убедить французов местные чиновники. Пятая республика погружается в политический хаос. Спасибо за это можно сказать президенту Макрону. Досрочные выборы в национальное собрание – это его попытка вернуть власть в стране. Которая, впрочем, может обернуться для него же катастрофой.
Даже ближайшие союзники Макрона опасаются его токсичности.
Франция опередила другие страны по уровню недоверия к ЕС – показали данные опроса. Основные претензии респондентов лежат в экономической и социальной областях. Рост стоимости жизни, низкий уровень здравоохранения, дорогое образование. Одним словом, реалити-шоу на выживание. Ворох проблем не позволил партии Макрона победить на прошедших в начале июня выборах в Европарламент. Отсюда и роспуск парламента – как следствие фееричного провала.
Эммануэль Макрон президент Франции:
Избиратели дали крайне правым силам почти 40%. Это политический факт, который нельзя игнорировать. И мы должны дать демократический ответ. Вот почему нам требовался роспуск парламента. Как единственный способ прояснить ситуацию.
Сегодня, 30 июня, во Франции – первый тур парламентских выборов. Участки для голосования вот-вот закроются. Результаты, разумеется, пока неизвестны. Первые подсчеты по округам могут быть объявлены уже завтра, 1 июля. Если ни один из кандидатов не наберет в своем округе более 50 %, будет второй тур. В таком случае все решится 7 июля. Партия, которая по итогам голосования получит абсолютное большинство, будет определять внутреннюю политику страны.
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