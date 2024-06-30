Роспуск парламента во Франции и досрочные выборы – что задумал Эммануэль Макрон?

Козырь не помешал бы и президенту Франции, где сегодня, 30 июня, проходят внеочередные выборы в парламент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Между собой борются три крупные коалиции: правая – во главе с Ле Пен, левая – во главе с Меланшоном, лидером французской компартии, и центристская коалиция Макрона. Согласно предварительным опросам, в преддверии выборов наибольший рейтинг был у Ле Пен – до 30 %. Чуть меньше, 27-28 % – у левых. И всего около 20 % – у группы Макрона.

Выборы во Франции – событие далеко не рядовое. Их результаты влияют на мировой расклад. А судя по всему, в результате этого голосования к власти в Пятой республике может прийти коалиция, которая, мягко сказать, не принадлежит к либерально-социалистическому лагерю.

Об отставке Макрона речи не идет. А во Франции именно глава государства определяет внешнюю политику, но новый премьер-министр или министр иностранных дел, которые будут придерживаться других политических взглядов, смогут значительно осложнить работу Макрона в определенных направлениях.

«Ваш голос очень важен для нас», – пытаются убедить французов местные чиновники. Пятая республика погружается в политический хаос. Спасибо за это можно сказать президенту Макрону. Досрочные выборы в национальное собрание – это его попытка вернуть власть в стране. Которая, впрочем, может обернуться для него же катастрофой.

Даже ближайшие союзники Макрона опасаются его токсичности.

Франция опередила другие страны по уровню недоверия к ЕС – показали данные опроса. Основные претензии респондентов лежат в экономической и социальной областях. Рост стоимости жизни, низкий уровень здравоохранения, дорогое образование. Одним словом, реалити-шоу на выживание. Ворох проблем не позволил партии Макрона победить на прошедших в начале июня выборах в Европарламент. Отсюда и роспуск парламента – как следствие фееричного провала.

Эммануэль Макрон президент Франции:

Избиратели дали крайне правым силам почти 40%. Это политический факт, который нельзя игнорировать. И мы должны дать демократический ответ. Вот почему нам требовался роспуск парламента. Как единственный способ прояснить ситуацию.